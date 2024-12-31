اللهم بلغنا رمضان.. موعد غرة رجب 2025 فلكيًا وأول أيامه

تزامنًا مع اقتراب غرة شهر رجب 1446 هـ، يتزايد البحث عن موعد بداية هذا الشهر الهجري الهام، الذي يمثل محطة استعداد روحانية لشهر رمضان المبارك.

متى يبدأ شهر رجب 2025؟

وفق الحسابات الفلكية، تشير التوقعات إلى أن رؤية هلال شهر رجب سيتم استطلاعها يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2024، بعد غروب الشمس. إذا تمت رؤية الهلال، فإن غرة شهر رجب ستكون يوم الأربعاء 1 يناير 2025. أما إذا تعذرت الرؤية الشرعية، فستكون غرة رجب يوم الخميس 2 يناير 2025.

كم يومًا باقي على شهر رمضان؟

من المتوقع فلكيًا أن يبدأ شهر رمضان المبارك يوم السبت 1 مارس 2025، مما يعني أن الأيام المتبقية على الشهر الفضيل تقل عن 65 يومًا.

فضائل شهر رمضان

شهر رمضان هو شهر الرحمة والمغفرة، حيث تتضاعف الحسنات وتُغفر الذنوب، ويعد صيامه فرضًا على كل مسلم بالغ عاقل. ينبغي الاستعداد له من الآن بالإكثار من الذكر، والصلاة، والدعاء، وقراءة القرآن.

أدعية استقبال شهر رمضان

إليكم بعض الأدعية المأثورة التي يمكن الدعاء بها:

"ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار." "ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب." "اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك." "اللهم بلغنا رمضان وأعنا على صيامه وقيامه."

نسأل الله أن يبلغنا شهر رمضان وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.