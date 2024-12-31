تشكيل منتخب السعودية المتوقع أمام عمان في كأس الخليج العربي 26

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يخوض منتخب السعودية مواجهة قوية أمام نظيره منتخب عمان، ضمن فعاليات مسابقة كأس الخليج العربي "خليجي 26"، والمقامة حاليًا بدولة الكويت.

التشكيل المتوقع لمنتخب السعودية أمام عمان في كأس خليجي 26

ويحتضن ملعب جابر المبارك، مباراة السعودية وعمان، في إطار منافسات نصف نهائي كأس خليجي 26، تحت صافرة الحكم التركي خليل أوموت.

وتأهل الأخضر إلى دور نصف نهائي كأس خليجي 26، بعدما احتل وصافة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب البحرين والذي تصدر المجموعة بنفس عدد النقاط.

في المقابل، صعد العنابي إلى دور نصف نهائي كأس الخليج العربي، بعد إعتلاء قمة المجموعة الأولى، برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف عن صاحب مركز الوصافة منتخب الكويت والذي يمتلك نفس عدد النقاط.

موعد مواجهة السعودية وعمان في كأس خليجي 26

من المقرر، أن تنطلق أحداث اللقاء في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت مصر وفلسطين، والخامسة والنصف بتوقيت السعودية وقطر والسادسة والنصف بتوقيت الإمارات وعمان.

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ومن المتوقع، أن يبدأ الفرنسي هيرفي رينارد مدرب الأخضر السعودي، المباراة بتشكيل مكون من:

▪︎حراسة المرمى: العويس.

▪︎خط الدفاع: نواف بوشل - علي البليهي - حسان تمبكتي - سلطان الغنام.

▪︎خط الوسط: عبدالإله المالكي - ناصر الدوسري - محمد كنو.

▪︎خط الهجوم: سالم الدوسري - مصعب الجوير - عبدالله الحمدان.

القنوات الناقلة لمواجهة السعودية وعمان في كأس خليجي 26

يمكنكم مشاهدة المواجهة القوية بين السعودية وعمان في كأس الخليج العربي "خليجي 26"، على القنوات التالية:

-قناة دبي الرياضية
-قناة العراقية الرياضية
-قناة الكويت الرياضية
-قناة البحرين الرياضية
-قناة الكاس 1 القطرية
-قناة أبو ظبي الرياضية 1
-قناة عمان الرياضية
-قناة SSC NEWS HD

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