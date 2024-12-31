نجم الأهلي يطالب برحيل مارسيل كولر

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

طالب محمود أبو الدهب، نجم الأهلي السابق، برحيل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الفترة المقبلة بسبب سوء النتائج.

وتعادل فريق الأهلي مع نظيره فريق إنبي، بنتيجة سلبية في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب المقاولون العرب.

تصريحات محمود أبو الدهب

وقال محمود أبو الدهب خلال تصريحات تلفزيونية: مارسيل كولر أصبح بعيد عن التألق الذي بدأ به مشواره مع النادي الأهلي ونتائج الفريق لم تتحسن في بطولة الدوري الممتاز وفي حال استمرار هذا الوضع يجب أن يرحل قبل كأس العالم للأندية.

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وأضاف: كولر بدأ مباراة فريق إنبي بتشكيل خاطئ وهو سبب تعادل فريق الأهلي في مباراة الفريقين ببطولة الدوري الممتاز.

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