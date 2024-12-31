طرق تحديد هلال شهر رجب 1446 وفق دار الإفتاء المصرية

تستعد الأمة الإسلامية لاستقبال شهر رجب 1446 هـ، حيث يتبقى ساعات قليلة على استطلاع هلال الشهر. تُعتبر بداية الأشهر الهجرية من الأحداث الدينية المهمة التي تعتمد عليها العديد من الشعائر والعبادات، ولذلك تهتم دار الإفتاء المصرية بتوضيح الطرق الشرعية والفلكية لتحديدها.

كيفية استطلاع هلال شهر رجب 1446

صرّحت دار الإفتاء المصرية بأن بداية الشهر الهجري تُثبت من خلال رؤية الهلال شرعًا. يتم ذلك عبر استطلاع الهلال بعد غروب شمس اليوم التاسع والعشرين من الشهر السابق، وفقًا لما ورد عن النبي ﷺ:

"صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ."

في حال ثبوت رؤية الهلال، يُعتبر اليوم التالي هو بداية الشهر. أما إذا تعذرت الرؤية بسبب الأحوال الجوية أو غيرها، يُتم الشهر السابق ثلاثين يومًا.

الدور الفلكي في تحديد الأشهر الهجرية

أوضحت دار الإفتاء أن الحساب الفلكي يُستخدم للاستئناس في نفي إمكانية رؤية الهلال، لكنه لا يعتمد بشكل كامل في إثبات دخول الشهر. تؤكد الدار أن الرؤية البصرية هي الأصل في تحديد بداية الأشهر، مع الأخذ بالحساب الفلكي كمكمل للتحقق من صحة الرؤية.

دعاء رؤية الهلال

عند رؤية الهلال، يُستحب ترديد الدعاء المأثور عن النبي ﷺ:

"اللهم أهلّه علينا باليمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ربي وربك الله."

هذا الدعاء يبعث على التفاؤل والرجاء بأن يكون الشهر الجديد مليئًا بالخير والبركة.

أدعية مستحبة لشهر رجب

إلى جانب دعاء رؤية الهلال، هناك أدعية أخرى يمكن للمسلمين ترديدها في شهر رجب وغيره، ومنها:

"اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك."

"اللهم ارزقني رزقًا حلالًا طيبًا، واغنني بفضلك عمن سواك."

"يا مَنْ أرجوه لكل خير، وأمن سخطه عند كل شر، اجعل لي فرجًا ومخرجًا من كل ضيق."

بناءً على ما سبق، تُعد رؤية الهلال الوسيلة الشرعية الأساسية لتحديد بداية الأشهر الهجرية، مع الاستفادة من الحسابات الفلكية في التأكد من إمكانية الرؤية. يُتوقع أن تكون غرة شهر رجب 1446 هـ إما يوم الأربعاء 1 يناير 2025، أو الخميس 2 يناير 2025، حسب نتائج الرؤية الشرعية.