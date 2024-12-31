لبحث سُبل التعاون المشترك.. رئيس “الوطنية الإعلام” يستقبل وزير الشؤون النيابية

أخبار مصر
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل أمس، الكاتب والإعلامي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

أشاد المستشار محمود فوزي بالقرارات والخطوات التي تتخذها الهيئة الوطنية للإعلام  فى سبيل  تنظيم المشهد الإعلامي للدولة خلال الفترة القادمة، موضحًا أن الإعلام عليه دور كبير في نشر الوعي والثقافة، ومواجهة الشائعات وايضاح الحقائق.

وأكد الكاتب أحمدالمسلماني، على التنسيق والتواصل المستمر مشيدًا بجهود وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في تطوير آليات الحوار والتشاور مع مختلف القوى السياسية والاجتماعية.

الأكثر قراءة

شاهد ليفربول يدمر وست هام في عقر داره.. أهداف جنونية وعالمية فيديو | الدوري الإنجليزي الممتاز

‏أردوغان: سنقدم كل الدعم اللازم لتحقيق السلام الدائم والاستقرار والازدهار الاقتصادي في سوريا خلال المرحلة المقبلة

تعرف على موعد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل "موضوع عائلي 3"

إصابة 12 مواطنًا في حادث انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة/أسيوط الصحراوي

محافظ الفيوم: مساعدات مالية ومعاشات لدعم الفئات الأولى بالرعاية

موعد مباراة ريال مدريد أمام فالنسيا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

"التعامل الآمن مع الإنترنت " ورشة عمل بين التربية والتعليم واليونيسيف بالدقهلية

موعد مباراة المصري وسيراميكا كيلوباترا بالدوري والقنوات الناقلة