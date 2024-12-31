بلال يعترض على صفقة انتقال بغداد بونجاح إلى الأهلي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، يحتاج التعاقد مع 4 لاعبين في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

أحمد بلال: الأهلي يحتاج 4 صفقات في يناير.. وأرفض ضم بغداد بونجاح

وقال بلال، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc":" من مصلحة الزمالك، عدم تجديد عقد زيزو بالأرقام المالية المبالغ فيها،ولا يوجد لاعب في مصر يستحق المبلغ المعروض عليه".

وتابع:" تجديد زيزو بالمقابل المادي المتداول سيفتح النيران على النادي، وفي حالة تلقي عرض جيد على الإدارة بيعه بعد تجديد عقده".

txt

يتحجج بالصفقات.. نجم الاهلي يفتح النار على كولر

txt

تامر أمين عن أداء الأهلي أمام انبي في الدوري: "عك كروي"

وعن احتياجات الأهلي في يناير قال بلال:" الأهلي يحتاج 4 صفقات في يناير، لاعب مركز 8 ومهاجم وجناحين".

وأكمل:" معدل أعمار لاعبي الأهلي كبير، وهناك عدد كبير فوق الـ30 سنة، وأرفض فكرة التعاقد مع بغداد بونجاح، لسببين، هل سيأتي لفترة صغيرة أم لا، وهل سيلعب أساسي أو احتياطي لوسام أبوعلي، وتواجد وسام على مقاعد البدلاء صعب وهتخلص عليه".

أحمد بلال اداء الاهلي الأهلي الانتقالات الشتوية الارقام الانتقالات النادى الاهلى

مواد متعلقة

يتحجج بالصفقات.. نجم الأهلي يفتح النار على كولر

جلسة حاسمة بين الخطيب وكولر في الأهلي

الأكثر قراءة

شاهد ليفربول يدمر وست هام في عقر داره.. أهداف جنونية وعالمية فيديو | الدوري الإنجليزي الممتاز

‏أردوغان: سنقدم كل الدعم اللازم لتحقيق السلام الدائم والاستقرار والازدهار الاقتصادي في سوريا خلال المرحلة المقبلة

تعرف على موعد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل "موضوع عائلي 3"

إصابة 12 مواطنًا في حادث انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة/أسيوط الصحراوي

محافظ الفيوم: مساعدات مالية ومعاشات لدعم الفئات الأولى بالرعاية

موعد مباراة ريال مدريد أمام فالنسيا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

"التعامل الآمن مع الإنترنت " ورشة عمل بين التربية والتعليم واليونيسيف بالدقهلية

موعد مباراة المصري وسيراميكا كيلوباترا بالدوري والقنوات الناقلة