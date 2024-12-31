إصابات محمد حمدي تنقذ الزمالك من دفع 10 ملايين جنيه
قال الإعلامي خالد الغندور، إن إصابات محمد حمدي لاعب إنبي المعار إلي الزمالك خارج بنود الاتفاق على نسبة المشاركة.
إصابات محمد حمدي تنقذ الزمالك
وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" حسب ما علمنا من مصادرنا، إنبي من حقه محاسبة الزمالك على نسبة مشاركة محمد حمدي في حال أن اللاعب يكون سليما وليس مصابًا".
وواصل:" يجب أن يشارك اللاعب بنسبة 40% من المباريات في الدوري مع الزمالك أو 15 مباراة وفي حالة عدم تحقق ذلك الشرط يكون الزمالك ملزما بدفع 5 ملايين جنيه لـ إنبي".
وأكمل: "يجب أن يشارك اللاعب بنسبة 25% من مباريات الزمالك الإفريقية وفي حالة عدم تحقق ذلك الشرط يكون الزمالك ملزمًا بدفع 5 ملايين جنيه لـ إنبي".