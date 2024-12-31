موعد مباراة الكويت والبحرين اليوم في كأس الخليج العربي 26 والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تتجه أنظار محبي وعشاق كرة القدم الآسيوية لمتابعة مباراة الكويت والبحرين وذلك ضمن منافسات كأس الخليج العربي 26.

موعد مباراة الكويت والبحرين في كأس الخليج العربي 

من المقرر أن تقام مباراة الكويت والبحرين اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 على ستاد جابر الأحمد الدولي في الكويت وذلك ضمن منافسات الدور قبل النهائي في بطولة كأس الخليج العربي 26.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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وستبث أحداث مباراة الكويت والبحرين عبر شبكة قنوات الكأس القطرية وSSC السعودية والكويت الرياضية والرياضية العراقية والبحرين الرياضية وعمان الرياضية وأبو ظبي الرياضية ودبي الرياضية. 

ُيعد منتخب الكويت الأكثر تتويجًا بالبطولة، حيث توج باللقب 10 مرات، كان آخرها في عام 2010 في اليمن.

أما منتخب البحرين، فقد حقق اللقب مرة واحدة في النسخة السابقة التي أقيمت في قطر عام 2019.

يعتمد المنتخب الكويتي على تفوقه التاريخي على نظيره البحريني في المواجهات المباشرة ضمن بطولات كأس الخليج، حيث تمكن منتخب الكويت من الفوز في 10 مباريات بينما فاز منتخب البحرين في 6 مباريات في حين شهد التعادل بين المنتخبين في 4 مباريات.
وبوجه عام، التقى المنتخبان في 49 مباراة، فاز خلالها المنتخب الكويتي في 18 مباراة وفاز منتخب البحرين في 15 مباراة وانتهت 16 مباراة بالتعادل.

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