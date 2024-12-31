أزمة يونس محمود مع منتخب السعودية: القصة الكاملة

يونس محمود، أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم العراقية والآسيوية، شغل الساحة الرياضية مؤخرًا بسبب أزمة مع المنتخب السعودي أثارت جدلًا واسعًا. القصة بدأت بعد تصريحات متبادلة بينه وبين شخصيات بارزة من كرة القدم السعودية، مما أدى إلى تصعيد في المشهد الإعلامي والجماهيري.

يونس محمود: أيقونة كرة القدم العراقية

يونس محمود يُعد من أبرز الأسماء في تاريخ كرة القدم الآسيوية. قاد المنتخب العراقي لمدة 10 سنوات متتالية، وحقق نجاحات كبيرة مع الأندية التي لعب لها في العراق، الإمارات، قطر، والسعودية.

حصل على 3 أحذية ذهبية في الدوري القطري .

. سجل في أربع نسخ متتالية من كأس آسيا : هدف في 2004 أربعة أهداف في 2007 هدف في 2011 هدفين في 2015

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اعتزل يونس عام 2016 كأكثر لاعب تمثيلًا لمنتخب العراق وثالث أعلى هداف في تاريخه.

بداية الأزمة مع المنتخب السعودي

تفاقمت التوترات بعد تصريحات ياسر القحطاني، نجم كرة القدم السعودية، الذي أُثير حوله جدل بشأن فوزه بجائزة أفضل لاعب في كأس آسيا 2007. في تصريحات إعلامية، قال القحطاني:

"يونس محمود لم يكن ضمن المرشحين، ومن الممكن أن ألمع الجائزة وأرسلها له كهدية."

يونس محمود لم يتأخر في الرد، حيث صرح ساخرًا:

"أشكر ياسر القحطاني، الجائزة ليست لي وحدي بل لشعب العراق بالكامل."

التوتر يتصاعد بعد مباراة العراق والسعودية

التوتر بين يونس محمود والجماهير السعودية زاد عقب خسارة منتخب العراق أمام السعودية في بطولة خليجي 26. أثناء خروجه من الملعب، واجه هتافات من الجماهير السعودية التي رفعت لافتات ساخرة كتب عليها: "متى تتخطى؟"، في إشارة إلى تصريحات يونس حول واقعة كأس آسيا 2007.

ردود الأفعال من الجانب السعودي

علي البليهي، مدافع المنتخب السعودي، رد بقوة على تصريحات يونس محمود، قائلًا:

"عندما تتكلم عن السعودية، قف على رجلك. ما حد يعرفك قبل ما تلعب في السعودية."

وأضاف:

"أرسل لك تيشيرتي عشان تبروزه وتتوقف عن الحديث عن السعودية."

احتفالات وإشارات ضد يونس محمود

بعد فوز المنتخب السعودي على العراق في ختام دور المجموعات من خليجي 26، احتفل لاعبو السعودية بإشارات اعتبرها البعض موجهة ليونس محمود، مما أضاف مزيدًا من الوقود إلى الأزمة.

ختام المشهد

الأزمة بين يونس محمود والمنتخب السعودي ليست مجرد خلاف رياضي، بل تحولت إلى جدل جماهيري وإعلامي كبير. بينما يرى البعض أن هذه التوترات نتيجة تصريحات شخصية، يعتبرها آخرون دليلًا على شدة المنافسة بين العراق والسعودية في كرة القدم.