شهادات البنك الأهلي المصري.. كل ما تريد معرفته عن الشهادات الجديدة 2025

يُعد البنك الأهلي المصري من أكبر البنوك الحكومية في مصر، ويقدم مجموعة واسعة من المنتجات الادخارية لتلبية احتياجات ملايين العملاء. ومن أبرز هذه المنتجات الشهادات الادخارية التي تتميز بتنوعها بين العوائد المرتفعة والثابتة والمتغيرة، بما يتناسب مع تطلعات العملاء المختلفة.

أنواع شهادات البنك الأهلي المصري

البنك الأهلي المصري يُصدر شهادات ادخارية متعددة بعملات محلية وأجنبية، حيث تتنوع بين:

شهادات ذات عائد مرتفع يصل إلى 30% .

. شهادات بعوائد أقل مع مزايا إضافية، مثل مرونة السحب أو الاستثمار طويل الأجل.

شهادات البنك الأهلي بالجنيه المصري: التفاصيل والمزايا

الشروط العامة للشهادات بالجنيه المصري

جميع الشهادات اسمية، ولا يجوز تداولها أو التصرف فيها بشكل غير رسمي.

يتم تجديد الشهادات تلقائيًا عند انتهاء مدتها، ما لم يطلب العميل عكس ذلك.

أنواع الشهادات وعوائدها

الشهادة البلاتينية السنوية

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

المدة: سنة واحدة.

العائد: يوميًا: 23% . شهريًا: 23.5% . سنويًا: 27% .



الشهادة البلاتينية بعائد شهري متدرج

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.

المدة: 3 سنوات.

العائد: السنة الأولى: 26% . السنة الثانية: 22% . السنة الثالثة: 18% .



الشهادة البلاتينية بعائد سنوي متناقص

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.

المدة: 3 سنوات.

العائد: السنة الأولى: 30% . السنة الثانية: 25% . السنة الثالثة: 20% .



الشهادة البلاتينية الثلاثية ذات العائد الثابت

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.

المدة: 3 سنوات.

العائد: 21.5% يصرف شهريًا.

الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.

المدة: 3 سنوات.

العائد: 27.5% يُصرف كل ثلاثة أشهر.

مزايا الاستثمار في شهادات البنك الأهلي المصري

توفر عائدًا ثابتًا أو متغيرًا يلبي احتياجات العملاء المختلفة.

مرونة في الاختيار بين دوريات صرف العائد (يومي، شهري، سنوي).

الاستثمار يبدأ بمبالغ بسيطة تناسب مختلف الفئات.

إذا كنت تبحث عن استثمار مضمون وآمن، فإن شهادات البنك الأهلي المصري لعام 2025 توفر لك خيارات متعددة تلبي تطلعاتك المالية.