تفاصيل موقف مصابي الزمالك وموعد عودتهم للملاعب

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف الإعلامي خالد الغندور، موقف مصابي نادي الزمالك وموعد عودتهم للملاعب خلال الفترة المقبلة.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" الزمالك عنده 4 لاعبين مصابين والأيام الماضية شهدت غيابهم عن التدريبات والمباريات وهم محمود بنتايج ومحمد حمدي وناصر ماهر ومحمد السيد".

وأضاف:" المغربي محمود بنتايج  مصاب بكدمة في المفصل ما بين الترقوة ولوح الكتف وهو الأن في مرحلة التأهيل الأخيرة ويعود للتدريبات الجماعية خلال 8 إلى 10 أيام".

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وأكمل:" محمد حمدي مصاب بشرخ في الضلعين وهواء على الرئة، وهو الان في مرحلة الراحة التامة وسيخضع لأشعة يوم الخميس المقبل للاطمئنان على الرئة وموقف الشرخ ويعود للتدريبات خلال 3 إلى 4 أسابيع في حال التأكد من عدم وجود أي مضاعفات على الرئة طبقا للأشعة".

وأستطرد:" ناصر ماهر مصاب بمزق في العضلة الخلفية وفي مرحلة التأهيل الأولى  وموعد عودته غير محددة حتى وسيتم منح اللاعب فرصة كبيرة للتأهيل والعودة للملاعب بعد التأكد من تعافيه بنسبة 100%؜".

واختتم:" محمد السيد مصاب بتمزق في منشأ العضلة الأمامية وهو الأن في مرحلة التأهيل الأخيرة وسيعود للمشاركة مع الفويق بعد مباراة المصري بالكونفدرالية".

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