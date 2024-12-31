تفاصيل موقف مصابي الزمالك وموعد عودتهم للملاعب

كشف الإعلامي خالد الغندور، موقف مصابي نادي الزمالك وموعد عودتهم للملاعب خلال الفترة المقبلة.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" الزمالك عنده 4 لاعبين مصابين والأيام الماضية شهدت غيابهم عن التدريبات والمباريات وهم محمود بنتايج ومحمد حمدي وناصر ماهر ومحمد السيد".

وأضاف:" المغربي محمود بنتايج مصاب بكدمة في المفصل ما بين الترقوة ولوح الكتف وهو الأن في مرحلة التأهيل الأخيرة ويعود للتدريبات الجماعية خلال 8 إلى 10 أيام".

وأكمل:" محمد حمدي مصاب بشرخ في الضلعين وهواء على الرئة، وهو الان في مرحلة الراحة التامة وسيخضع لأشعة يوم الخميس المقبل للاطمئنان على الرئة وموقف الشرخ ويعود للتدريبات خلال 3 إلى 4 أسابيع في حال التأكد من عدم وجود أي مضاعفات على الرئة طبقا للأشعة".

وأستطرد:" ناصر ماهر مصاب بمزق في العضلة الخلفية وفي مرحلة التأهيل الأولى وموعد عودته غير محددة حتى وسيتم منح اللاعب فرصة كبيرة للتأهيل والعودة للملاعب بعد التأكد من تعافيه بنسبة 100%؜".

واختتم:" محمد السيد مصاب بتمزق في منشأ العضلة الأمامية وهو الأن في مرحلة التأهيل الأخيرة وسيعود للمشاركة مع الفويق بعد مباراة المصري بالكونفدرالية".