موعد مباراة ميلان ويوفنتوس في كأس السوبر الإيطالي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس السوبر الإيطالي لعام 2024 بنظامها الجديد، وذلك خلال شهر يناير 2025، حيث ستُقام البطولة بمشاركة أربعة فرق بدلًا من النظام السابق الذي كان يقتصر على فريقين فقط.

موعد مباراة ميلان ويوفنتوس في كأس السوبر الإيطالي 

ويُشارك في البطولة بطل ووصيف الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى بطل ووصيف كأس إيطاليا، في نظام خروج مغلوب يشمل مرحلتي نصف النهائي والنهائي، مما يجعل البطولة مشابهة لنظام كأس السوبر الإسباني.

تُقام المباراة بين فريقي ميلان ويوفنتوس، يوم 3 يناير، في المباراة التي ستقام في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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جدير بالذكر أن نادي إنتر ميلان هو حامل لقب النسخة الماضية، بعدما توج بالبطولة عقب فوزه على نابولي بهدف نظيف في المباراة التي أُقيمت على ملعب "الأول بارك" في السعودية.

ومنذ عام 2018، أصبحت المملكة وجهة رئيسية لاستضافة السوبر الإيطالي، ما يعكس الثقة المتزايدة بتنظيم السعودية لأكبر الأحداث الرياضية العالمية.

الدورى الايطالى

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