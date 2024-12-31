اختفاء مفاجئ لسارة نتنياهو بعد إصابة زوجها بالسرطان

أزمة صحية تطال رئيس وزراء الاحتلال وزوجته

تعيش سارة نتنياهو، زوجة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حالة من الغموض بعد إصابتها بفيروس كورونا، وهو ما أدى إلى تأجيل عودتها إلى تل أبيب وسط أزمة صحية طالت زوجها. حيث يعاني نتنياهو من مرض سرطان البروستاتا الذي جعله طريح الفراش، مما زاد من تعقيد الوضع العائلي.

من هي سارة نتنياهو؟

سارة نتنياهو، التي ولدت باسم "سارة أرتزي" في مدينة كريات طبعون بالقرب من حيفا، هي زوجة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتتمتع بتأثير واسع خلف الكواليس في دوائر صنع القرار السياسي الإسرائيلي. تعود شهرتها إلى أدوارها المهنية السابقة وتداخلها في قضايا محورية تخص الحكومة، خصوصًا بعد العمليات العسكرية التي نفذتها حماس في أكتوبر الماضي.

حياة سارة نتنياهو المهنية والشخصية

التعليم والمهنة

حصلت سارة على بكالوريوس في علم النفس من جامعة تل أبيب في عام 1984، وماجستير من الجامعة العبرية في القدس عام 1996. عملت كمعدة نفسية في الجيش الإسرائيلي واكتسبت سمعة قوية في هذا المجال، حيث كانت جزءًا من شعبة الاستخبارات العسكرية.

مسيرتها المهنية

بالإضافة إلى دورها العسكري، عملت سارة كمقيّمة نفسية للأطفال الموهوبين في معهد تشجيع الشباب على الإبداع، كما شغلت وظائف متنوعة في مجالات أخرى منها إعداد الطائرات في الجيش الإسرائيلي.

اللقاء مع نتنياهو والزواج

التقت سارة بزوجها بنيامين نتنياهو في مطار شيفول بأمستردام عام 1988، وكانت حينها مضيفة طيران، بينما كان نتنياهو نائب وزير الخارجية. تزوجا في مارس 1991، وأصبح زواجها الثالث، حيث أثار نتنياهو جدلًا بعد اعترافه علنًا بخيانتها، مما أدى إلى تقارير صحفية تتحدث عن تدخلها في شؤون عمله.

سارة نتنياهو: المرأة الأكثر إثارة للجدل في إسرائيل

على الرغم من الخلافات الزوجية التي نشأت، لا يزال نتنياهو يظهر دعمًا قويًا لزوجته سارة. وبينما يعتبرها البعض شخصية مثيرة للكراهية في إسرائيل، أظهرت التقارير الإعلامية أن طلاقها كان سيزيد من شعبيته، إلا أنه لا يزال يعتمد عليها. هذا التعلق القوي دفعه للوقوف ضد الانتقادات التي طالته بسبب قضايا فساد كانت تلاحقه بسبب دفاعه المستمر عن سارة.