أزمة عائلية تطال رئيس وزراء الاحتلال وزوجته: سارة نتنياهو تعاني من كورونا

إجازة رأس السنة في البنوك: عطلة رسمية الأربعاء واستئناف العمل الخميس

أخبار مصر
إجازة رأس السنة في
إجازة رأس السنة في البنوك

تعلن البنوك العاملة في السوق المحلية عن عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة 2025، حيث قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025. وستستأنف البنوك العمل صباح يوم الخميس 2 يناير 2025.

وخلال الأسبوع الحالي، يعمل القطاع المصرفي لثلاثة أيام فقط، هي الاثنين والثلاثاء والخميس، من الساعة 8:30 صباحًا وحتى 3 عصرًا، بينما تظل ماكينات الصراف الآلي متاحة للعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وقد أصدر البنك المركزي المصري بيانه يوم الأحد الماضي بشأن تعطيل العمل في البنوك يوم الأربعاء، على أن يعود العمل في المواعيد المعتادة اعتبارًا من الخميس.

سارة نتنياهو بنيامين نتنياهو سرطان البروستاتا كورونا اسرائيل شائعات خيانة طلاق نتنياهو أزمات عائلية

الأكثر قراءة

شاهد ليفربول يدمر وست هام في عقر داره.. أهداف جنونية وعالمية فيديو | الدوري الإنجليزي الممتاز

‏أردوغان: سنقدم كل الدعم اللازم لتحقيق السلام الدائم والاستقرار والازدهار الاقتصادي في سوريا خلال المرحلة المقبلة

إصابة 12 مواطنًا في حادث انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة/أسيوط الصحراوي

موعد مباراة المصري وسيراميكا كيلوباترا بالدوري والقنوات الناقلة

تعرف على موعد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل "موضوع عائلي 3"

محافظ الفيوم: مساعدات مالية ومعاشات لدعم الفئات الأولى بالرعاية

"التعامل الآمن مع الإنترنت " ورشة عمل بين التربية والتعليم واليونيسيف بالدقهلية

موعد مباراة ريال مدريد أمام فالنسيا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة