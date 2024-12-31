إيوان يتعرض لوعكة صحية مفاجئة بعد استئصال الزائدة.. والجمهور يطالب بالدعاء له

الفجر الفني
إيوان
إيوان

 

تعرض الفنان اللبناني إيوان لوعكة صحية مفاجئة استدعت خضوعه لعملية جراحية عاجلة لاستئصال الزائدة الدودية، وذلك بعد شعوره بآلام حادة خلال الساعات الماضية.

وقد تمت العملية  بنجاح وأن حالته الصحية مستقرة، لكنه يحتاج إلى فترة قصيرة من الراحة قبل استئناف نشاطاته اليومية.

وبمجرد انتشار الخبر، سارع جمهور إيوان على مواقع التواصل الاجتماعي إلى التعبير عن قلقهم وتقديم الدعم له من خلال رسائل مليئة بالدعوات له بالشفاء العاجل. وتحولت صفحات الفنان ومنصات التواصل إلى ساحة تضامن ومحبة، حيث نشر محبوه صورًا ومقاطع من أعماله، مؤكدين انتظارهم لعودته بصحة جيدة إلى الساحة الفنية.

إيوان، الذي يُعد من أبرز الفنانين اللبنانيين، يتمتع بجماهيرية واسعة في العالم العربي، حيث قدم العديد من الأغاني التي حققت نجاحًا كبيرًا وأحبها الجمهور.

 ورغم الوعكة الصحية، ويواصل إيوان التخطيط لمشاريعه القادمة، التي من المتوقع أن تشهد إطلاق أغنيات جديدة قريبًا.

 

الجميع ينتظر بفارغ الصبر أول ظهور للفنان بعد أزمته الصحية، وسط أجواء مليئة بالتفاؤل والأمل بأن يتجاوز هذه المرحلة بسلام وراحة تامة.

 

الفنان اللبناني إيوان يتعرض لوعكة صحية مفاجئة بعد استئصال الزائدة والجمهور يطالب بالدعاء له الفجر الفني إيوان آخر أعمال إيوان

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