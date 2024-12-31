"شباب امرأة" يعود برؤية عصرية في موسم رمضان 2025: دراما مكثفة وأجواء الحارة الشعبية







يواصل فريق عمل مسلسل "شباب امرأة" البروفات التحضيرية استعداداً لتصوير العمل، المقرر عرضه في موسم رمضان 2025.

تجمع البروفات أبطال المسلسل وطاقم الإخراج والإنتاج في أجواء مفعمة بالحماس والتعاون، حيث تجرى مناقشات مكثفة لتفاصيل الشخصيات وأحداث العمل بهدف تقديم تجربة درامية مميزة تعكس روح العمل الأصلي، ولكن برؤية عصرية تواكب تطلعات الجمهور.

يشهد المسلسل تصوير أغلب مشاهده في موقع الحارة الشعبية بأحد الاستوديوهات، مما يضفي على العمل واقعية وأجواء تليق بطبيعته الاجتماعية. العمل من تأليف السيناريست محمد سليمان عبد الملك، إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة "فينومينا" للمهندس طارق فوزي.

تتصدّر غادة عبد الرازق بطولة المسلسل إلى جانب مجموعة من النجوم، من بينهم محمد محمود، عبير صبري، أحمد فتحي، محمود حافظ، جوري بكر، حسن أبو الروس، داليا شوقي، ويوسف عمر. ويتألف العمل من 15 حلقة مكثفة، تسلط الضوء على قضايا وتحديات المجتمع اليوم، مع الحفاظ على الإرث الدرامي الذي صنعه الفيلم الكلاسيكي الشهير.