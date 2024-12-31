عاجل.. حريق هائل بمخزن للكاوتش والبلاستيك في الغربية

محافظات
بوابة الفجر

شهدت محافظة الغربية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء حريقًا هائلًا في مخزن للكاوتش والبلاستيك بعزبة تومة التابعة لمركز المحلة الكبرى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق هائل في مخزن للكاوتش والبلاستيك بمدخل عزبة تومة.

على الفور، انتقلت 6 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل أن تمتد النيران إلى المناطق المجاورة.

أسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بحالات اختناق، وتم نقلهم إلى مستشفى المحلة الكبرى العام لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

حريق هائل الغربية المحلة الكبرى مخزن
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