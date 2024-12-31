بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 31-12-2024 في قنا

محافظات
بوابة الفجر

شهدت أسعار الدواجن البيضاء والحمراء، في محافظة قنا، استقرارا نسبيا وذلك وفقًا لآخر المستجدات والتطورات التي تشهدها السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.
ورصدت “الفجر”، أسعار الدواجن في محافظة قنا، حيث سجل كيلو الفراخ الأبيض متوسط سعر 83جنيهًا.

أسعار الفراخ البيضاء 

انخفض اليوم سعر كيلو الفراخ البيضاء بقيمة 5 جنيهات  لتصل في المزرعة  بـ بين 75و78جنيهًا.
وتصل إل المستهلك بـ  80، 83 جنيهًا إلى المستهلك في المحلات الشعبية.

أسعار الفراخ الساسو اليوم 

سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم عند في المزارع بسعر 110 جنيها
ويصل إلى المحلات التجارية إلى المستهلك حاليا بسعر 115جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي اليوم 

تراوح في المزارع سعر الفراخ البلدي ليصل الكيلو الواحد بـ105 جنيهًا
وتباع للمواطن في الأسواق الشعبية بـ 107و108 جنيهًا.
أسعار الفراخ الأمهات اليوم 
تراوح كيلو الفراخ الأمهات في المزارع ليباع 85 جنيهًا
ويصل إلى المواطن المستهلك في المحلات بسعر  بين 75و77 جنيهًا.
سعر طبق البيض
سعر التكلفة لكرتونة البيض تسليم للمستهلك بين 158 إلى 165 جنيه للطبق، خاصة وأن أسعار الأعلاف تشهد انخفاضات واسعة على مدار الأيام الماضية. 

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