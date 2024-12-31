يُعد الريال السعودي من أبرز العملات الخليجية وأكثرها تداولًا في السوق المصرفي المصري، نظرًا للعلاقات التجارية المتينة بين مصر والمملكة العربية السعودية، فضلًا عن حركة السفر المتزايدة بين البلدين، سواء لأغراض العمل أو الحج والعمرة. ويرتبط سعر الريال السعودي بمؤشرات السوق المحلية والدولية، مما يجعله من العملات التي تحظى بمتابعة يومية دقيقة.

سعر الريال السعودي لحظة بلحظة.. كم يسجل الآن في البنك المركزي أمام الجنيه؟

أسعار الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

سجل البنك المركزي المصري سعر شراء للريال السعودي عند 13.52 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 13.56 جنيه. وتطابقت هذه الأسعار مع نظيرها في البنك التجاري الدولي (CIB).

أما في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك فيصل الإسلامي، بلغ سعر الشراء 13.49 جنيه، في حين حافظ سعر البيع على مستوى 13.56 جنيه.

وفي البنك العربي الأفريقي الدولي، كان سعر الشراء أقل عند 13.41 جنيه، بينما سجل سعر البيع 13.59 جنيه.

تحليل سريع لأداء الريال السعودي

استقرار نسبي : تشهد أسعار الريال السعودي استقرارًا في أغلب البنوك مقارنة بالفترة السابقة.

: تشهد أسعار الريال السعودي استقرارًا في أغلب البنوك مقارنة بالفترة السابقة. أقل وأعلى سعر: يقدم البنك العربي الأفريقي الدولي أقل سعر للشراء، في حين يقدم البنك المركزي المصري أعلى سعر استقرارًا.

أسباب متابعة أسعار الريال السعودي