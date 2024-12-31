تحضيرات مكثفة من فريق عمل مسلسل “شباب امرأة” استعدادًا لعرضه في رمضان 2025

الفجر الفني
مسلسل شباب امرأة
مسلسل شباب امرأة

 

يواصل فريق عمل مسلسل "شباب امرأة" البروڤات التحضيرية، بحضور أبطال العمل، وطاقم الإخراج والإنتاج، وتشهد كواليس العمل استعدادات مكثفة، ويكون موقع الحارة الشعبية بأحد الاستديوهات هو الموقع الرئيسي للتصوير،ليعكس أجواء العمل، ومن المقرر أن يكون عرضه في موسم رمضان 2025. 

 

 

وشهدت الجلسات أجواء من الحماس والتعاون بين الفنانين والمخرج، مع مناقشات مكثفة حول تفاصيل الشخصيات وأحداث العمل لضمان تقديم تجربة درامية مميزة تجذب الجمهور.

 

 

تفاصيل مسلسل شباب إمراة: 

 

المسلسل من تأليف السيناريست محمد سليمان عبد الملك وإخراج أحمد حسن، ومن إنتاج شركة “فينومينا” للمهندس طارق فوزي.

 

 

ويشارك غادة عبد الرازق في بطولة المسلسل مجموعة من النجوم، من بينهم محمد محمود، عبير صبري، أحمد فتحي، محمود حافظ، جوري بكر، حسن أبو الروس، داليا شوقي، ويوسف عمر.

 

 

آخر أعمال غادة عبدالرازق: 

 

 

ويذكر أن آخر أعمال غادة عبدالرازق هو مسلسل صيد العقارب، والعمل من بطولة النجمة غادة عبد الرازق، وتجسد خلال الأحداث دور ابنة الفنانة أحمد ماهر، كما تعيش في صراعات كبيرة مع الفنان رياض الخولي، بالاضافة لعدد من النجوم أبرزهم سيمون، محمد علاء جاميكا، وآخرون منالنجوم، والمسلسل قام بتأليفه الكاتب باهر دويدار، ويخرجه أحمد حسن، ومن إنتاج شركة فينوميا وتوزيع شركة فانتدج برودكشن للإنتاج السينمائي.

 

وتجسد غادة عبدالرازق دور تاجرة سم عقارب، وهي امرأة ذات أصول صعيدية، وتتحدث بلهجة قاهرية، ويجسد والدها الفنان أحمد ماهر الذي يعتز بلهجته الصعيدية، ويفضل شقيقها عنها والذي يجسده الفنان محمد علي رزق، وتسعى خلال الأحداث لتغيير نظرة المجتمع الذي يفضل الذكور عن الإناث. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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