محمد عبد المنعم يحسم موقفه من العودة إلى الأهلي في يناير

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

حسم النجم الدولي محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيس الفرنسي والنادي الأهلي السابق، موقفه من العودة مرة أخرى إلى القلعة الحمراء في يناير.

موقف عبد المنعم من العودة إلى الأهلي

وكشف الإعلامي كريم رمزي في برنامجه " رقم 10" على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" محمد عبد المنعم لا يفكر في العودة إلى مصر في الوقت الحالي، ويرغب في استمرار تجربة احترافه في نيس الفرنسي".

وأضاف:" النادي الأهلي لن يتمكن من عودة محمد عبد المنعم، في يناير القادم، لأن نادي نيس الفرنسي كذلك رفض فكرة التفريط في خدمات اللاعب".

وأتم:" نادي نيس الفرنسي لازال لديه قسط بقيمة مليون و900 ألف يورو لم يتم دفعهم لحتى الان في قيمة صفقة انتقال محمد عبد المنعم".

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