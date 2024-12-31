موعد مباراة الزمالك القادمة أمام المصري في الكونفدرالية والقناة الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فريق المصري البورسعيدي، وذلك في إطار منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

موعد مباراة الزمالك ضد المصري في كأس الكونفدرالية

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك مع نظيره المصري البورسعيدي، يوم الأحد القادم في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وستنطلق صافرة مباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي، يوم الأحد في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويتصدر فريق الزمالك ترتيب المجموعة الرابعة في كأس الكونفدرالية، برصيد 7 نقاط، في المجموعة التي تضم كلا من المصري البورسعيدى، وإنيمبا النيجيرى، وبلاك بولز بطل موزمبيق.

ويحتل فريق المصري البورسعيدي، المركز الثالث في ترتيب المجموعة، برصيد 4 نقاط

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة عن إذاعة مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في موسمه الحالي.