في ذكرى ميلادها.. محطات فنية هامة في حياة فايزة كمال

الفجر الفني
فايزة كمال
فايزة كمال

يحل اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنانة فايزة كمال، التي ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1960، ورحلت عن عالمنا في 26 مايو 2014، عن عمر يناهز الـ 51 عامًا، وذلك بعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال والنجاحات الفنية، سواء في الدراما أو السينما أو المسرح، ويعرض لكم "الفجر الفني "خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن فايزة كمال.

 

فايزة كمال

نشأة فايزة كمال

 

ولدت الفنانة فايزة كمال 31 ديسمبر 1960، في الكويت لأبوين مصريين يعملان في الكويت، وعاشت هناك وأنهت دراستها، التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية وقدّمت بالفعل في قسمي الديكور كرغبة أولى والتمثيل كرغبة ثانية، ونجحت في القسمين، وأصرَّ والداها على أن تلتحق بقسم الديكور فلا يمكن أن يسمحا لابنتهما بدراسة التمثيل، حتى استطاع أستاذها الفنان سعد أردش إقناعهما، لتتلمذ على يده، تزوّجت من المسرحي «مراد منير»، وأنجبت ابنان هما يوسف وليلى، تعرضت لأزمة صحية ونقلت لغرفة العناية المركزة بمستشفى القصر العيني، حيث تبين إصابتها بسرطان الرحم، توفيت في 26 مايو 2014.

أبرز أعمال فايزة كمال الفنية

 

وشاركت في العديد من الأعمال السينمائية، منها: جدعان الحلمية، وزير في الجبن، نوع آخر من الجنون، لحظة خطر، قسمة ونصيب، الطقم المدهب، أحلام مشروعة، ضحية حب، قبل الوصول لسن الانتحار، بنات حارتنا، مدام شلاطة، من فضلك واحسانك، كل شيء قبل أن ينتهي العمر، تحت السطح الهادي، سترك يارب، آباء وأبناء، الطائرة المفقودة، نقولك ولا تزعلش، منتهى العطف، الحب في غرفة الإنعاش، آسف للإزعاج.


وقدمت الكثير من المسرحيات، ومن أبرزها: سي علي وتابعه قفة، الملك هو الملك، لولي، الدخان، رضا، الرحمة المهداة.


كما شاركت في العديد من الأعمال الدرامية، منها: الماسات الخضراء، نجم العائلة، كبرياء وعاطفة، كده لا كده آه، بين الفقه والجمال والسياسة، الجعران، سارق أفكاري، الخاتم، ثم تأتي الحقيقة محزنة، الأيام الخضراء، وتقبلي حبي واعتذاري، جمعية الرفق بالإنسان، الحب في ليلة حب، محاكمة في الزمن الضائع.

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