ختام فعاليات البرنامج التدريبي " قيم وحياة " لاعضاء وحدات السكان بمطروح



في اطار بروتوكول التعاون بين وزارة التنمية المحلية ومؤسسة اجيال مصر لتنمية الشباب والنشء والمساهمة في رفع القدرات القيمية لعدد مليون شاب علي مستوي الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

اختتمت فعاليات البرنامج التدريبي "قيم وحياة" الذي نظمته وحدة السكان بديوان عام المحافظة تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بحضور الدكتور اسلام رجب نائب محافظ مطروح، وتحت إشراف اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المشرف العام علي الوحدة السكانية، وذلك ضمن البروتوكول الذي يستهدف تعزيز مفاهيم القيم الأخلاقية والوظيفية وأهميتها في بيئة العمل، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية "ورؤية الدولة التي تهدف لتعزيز الهوية الوطنية وتنمية الإنسان بما يسهم بفاعلية في بناء التنمية الشاملة.

وشهد الدكتور اسلام رجب نائب محافظ مطروح فعاليات البرنامح الذي أُقيم على مدار يومي الاحد والاثنين بقاعة مكتبة مصر العامة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل ، والذي ركز البرنامج التدريبي للعاملين علي التعامل في حياتنا في الاتي " بالقيم احلي - بالقيم نرتقي - عيدنا بالقيم احلي - مجتمعنا مسؤوليتنا " وذلك بحضور 20 فرد من وحدات السكان بمراكز المحافظة الثمانية، حاضر في التدريب المهندس اسلام صبري مسئول التدريب بديوان عام المحافظة.

ونقل الدكتور اسلام رجب تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح للمشاركين في البرنامج التدريبي، مؤكدًا علي أهمية الاستفادة من البرنامج التدريبي، لا سيما وأنه يستهدف التركيز على القيم الوظيفية وتطوير المهارات وبناء وتنمية مهارات قدرات العاملين من مسؤولي وحدات السكان بالمراكز، والمدن، والديوان العام لتعزيز القيم الوظيفية في العمل، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي والارتقاء بمستوى الخدمات، وتحقيق أفضل الأهداف التنموية فى المحافظة.

وأشار رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح إلى أهمية التوسع في عقد مثل تلك الفعاليات في تعزيز التواصل الفعال بين جميع الأطراف المعنية وتطوير مهارات العاملين خاصة في التعامل مع المواطنين للعاملين بمجالس المدن الذين يتعاملون مع الالاف من متلقي الخدمة في كافة القطاعات الخدمية.

ومن جانبها أضافت أسماء عاطف رئيس وحدة السكان بديوان عام المحافظة أن البرنامج الذي تم عقده على مدار يومين استهدف تعزيز القيم في مكان العمل كخطوة مهمة نحو بناء بيئة عمل إيجابية ومنتجة، مما يسهم في تحسين الأداء العام وتعزيز روح التعاون بين العاملين.

وأكد محمد صابر مدير وحدة السكان بمدينة مرسي مطروح علي استفادة المشاركين من البرنامج التدريبي الذي تم تنفيذه، وكان الهدف منه نشر القيم الاجتماعية والاخلاقية في بيئة العمل وهي " السعادة والنزاهة والصدق والبساطة والسلام والمحبة والتعاون والاحترام والمسؤولية والتواضع والاتحاد "، مشيدًا بأسلوب المحاضر الراقي الحضاري في ايصال المستهدف من البرنامج للمشاركين.