تفاصيل زيارة محافظ أسيوط لمدرسة ساحل سليم الثانوية الصناعية بنين



تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط مدرسة ساحل سليم الثانوية الصناعية بنين بقرية المطمر التابعة لمركز ساحل سليم للوقوف على سير العمل داخل أقسام وورش المدارس الفنية والصناعية ومدى استغلال الإمكانات المتاحة من معدات وأجهزة لتدريب الطلاب على الحرف والمهن المختلفة وصقل مواهبهم؛ وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لتفقد ومتابعة مدارس المحافظة الحكومية والرسمية والخاصة لمتابعة سير الدراسة بها.

ورافقه خلال الجولة محمد إبراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وعبد اللطيف فضالة رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، ومصطفى فهمي مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة وأشرف جابر مدير إدارة المدرسة

وبدأ المحافظ جولته بتفقد أقسام المدرسة وتابع خلالها التدريب العملي للطلاب بأقسام الصيانة والأعمال الصحية وقسم الماكينات وقسم نجارة الأثاث وشاهد عمل مكبس الأخشاب موجهًا بالاستفادة من مخلفات الجريد واستغلالها في كبس الأخشاب وتشغيل المعادن والتشكيل واللحام وقسم أعمال البناء والزخرفة وشاهد كيفية عمل بعض المعدات وماكينات التصنيع، كما وجه بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية بالمركز لنقل كميات الحديد والأخشاب غير المستغلة والإستفادة منها عن طريق إعادة تصنيعها وتدويرها.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد قسم التبريد والتكييف واستمع إلى شرح مفصل من مسئول القسم على مدى التدريبات النظرية والعملية التي يحصل الطالب عليها موجهًا بعمل فريق من الإكفاء منهم لصيانة أجهزة التكييف بالوحدات المحلية للإستفادة من إمكانات وخبرات وطاقات الطلاب وتخصيص مقر عمل دائم، كما أستمع إلى شرح من مدير المدرسة الذي أوضح بأن المدرسة تشمل 43 فصل دراسي للصفوف المختلفة بالمرحلة الثانوية بإجمالي 795 طالب على مستوى المدرسة.

وأكد محافظ أسيوط على دعمه الكامل وتذليل العقبات أمام ربط التعليم الفني بسوق العمل والتدريب من أجل التوظيف وخلق جيل من الشباب قادر على العمل في مختلف القطاعات لديه المهارات والقدرات اللازمة خاصة مع إهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتعليم الفني مشيرًا إلى ضرورة إهتمام الطلاب بكسب الخبرات والتدريب الجيد على الحرف اليدوية والأعمال الفنية لتأهيلهم لسوق العمل.