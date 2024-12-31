أول رد فعل من مارسيل كولر عقب تعادل الأهلي أمام إنبي

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن رد فعل المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب تعادل المارد الأحمر أمام إنبي في بطولة الدوري المصري.

وسقط فريق الأهلي في فخ التعادل السلبي أمام نظيره إنبي، مساء أمس ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

رد فعل كولر عقب تعادل الأهلي أمام إنبي

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" كولر كان هادئا بشكل كبير عقب انتهاء المباراة؛ وذلك على عكس المتوقع".

وأضاف:" كولر أخبر لاعبي فريق الأهلي، عقب المباراة، بأنه سيتم عقد محاضرة مطولة اليوم الثلاثاء على هامش مران الفريق، وكأنه يقول لهم "اصبروا عليا".

