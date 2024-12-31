محافظ أسيوط يفتتح سوق اليوم الواحد لبيع السلع بأسعار مخفضة بمدينة البداري

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جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

 

 


أفتتح اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط سوق اليوم الواحد بالوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري لبيع السلع الغذائية والزراعية والاستهلاكية والمنتجات المختلفة بأسعار مخفضة وسط إقبال المواطنين وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير السلع والخدمات الأساسية بأسعار تنافسية للمواطنين وتخفيف أعباء المعيشة تماشيًا مع خطة الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية التي تهدف إلى ضمان إستقرار السوق المحلي

وجاء ذلك بحضور محمد ابراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة البداري، ومصطفى فهمي مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي المركز

وحيث تفقد محافظ أسيوط أقسام المعرض سوق اليوم الواحد والذي يتضمن السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية منها قسم التربية والتعليم ضمن مبادرة بنكمل بعض  معا لمحاربة الغلاء وحيث يتم بيع اللحوم البلدية بسعر 290 جنيه للكيلو فضلًا عن الخضروات والفاكهة ومنتجات عسل النحل ومنتجات مدرسة البداري الثانوية الزراعية والسلع الغذائية من الأرز والمكرونة والحبوب الجافة والشاي والسكر والزيوت والمسلى وقسم المنظفات وغيرها من المنتجات أقل من مثيلتها بالأسواق بنسب تتراوح بين 30: 50% تلبية لاحتياجات المواطنين لتخفيف العبء عن كاهل الأسر

وأشاد المحافظ بالتجهيزات والتنظيم للمعرض من تجهيزات وتوفير مناطق عرض مخصصة للبائعين، وتنظيم أقسام البيع لتسهل حركة البيع والشراء للمواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بافتتاح سوق اليوم الواحد بالمركز والذي ساهم في توفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة لافتًا إلى إستمرار تنظيم مثل تلك الأسواق بكافة مراكز المحافظة على مدار العام لضمان تلبية احتياجات المواطنين بصفة دائمة وبأسعار مناسبة مشيدًا بتضافر الجهود والتعاون المثمر بين الشركاء من الوزارات المختلفة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وأصحاب المشروعات الصغيرة وكافة القطاعات التي ساهمت في تنفيذ وافتتاح المعرض مع توفير منتجات ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة مقارنة بأسعار السوق لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

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