القافلة الطبية البيطرية بمدينة النجيلة بمطروح

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القافلة الطبية الشاملة
القافلة الطبية الشاملة بمدينة النجيلة

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  أعمال  القافلة  البيطرية الشاملة المجانية التى نظمتها  مديرية الطب البيطري بمطروح برئاسة  دكتور عبد المجيد أبو شادي مدير عام الطب البيطري وبالإشتراك مع جمعية الأورمان أمس الأثنين 30 ديسمبر بمدينة النجيلة 

وأوضح مدير عام الطب البيطرى أن القافلة  أسفرت عن تجريع عدد  2000 رأس من الأغنام والماعز ضد الطفيليات الداخلية ورش 1250 رأس لمقاومة الطفيليات الخارجية وعلاج عدد 2000 رأس من الأغنام والماعز بالإضافة إلي تحصين 500 رأس ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع وتسجيل وترقيم عدد 500 رأس.

ووجه محافظ مطروح بتكثيف أعمال  القوافل البيطرية المجانية  الشاملة والوصول  بالخدمة البيطريه  لمختلف قرى ومدن المحافظة لدعم المربين  والحفاظ على  الثروة الحيوانية  بالمحافظة.

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