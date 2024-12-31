تعرف على موعد ومكان عزاء أحمد عدوية

يتلقى الفنان محمد عدوية عزاء والده نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية غدًا الأربعاء بعد صلاة المغرب بمسجد المشير طنطاوى فى التجمع الخامس.

وفاة أحمد عدوية

رحل عن عالمنا أحد عمالقة الفن الشعبي أحمد عدوية أول أمس الأحد 29 ديسمبر، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 79 عامًا في صدمة كبيرة لمحبيه في مصر والوطن العربي، تاركًا لنا إرثًا فنيًا خالدًا.

وأعلن عن الخبر نجله عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بنشر صورة تجمعهم سويا، وعلق عليها: “الله يرحمك يا بابا.. رحم الله طيب القلب.. حنون القلب.. جابر الخواطر”.

آخر ظهور لـ أحمد عدوية

ورغم حالته الصحية إلا أنه لم يعتزل الفن ولم يتوقف عن التواصل مع جمهوره حتى في الأشهر الأخيرة، حيث كان آخر ظهور له في 21 يوليو 2024، فقد أحيى حفلًا غنائيًا في شبين الكوم بمشاركة نجله محمد، وسط حضور كبير تحت شعار "كامل العدد".

يأتي رحيل المُطرب الشعبي الكبير أحمد عدوية بعد أن رحلت السيدة ونيسة أحمد عاطف عن عالمنا يوم الخميس 16 مايو الماضي، بشكل مفاجئ في منزلها، بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجأة حيث كانت تعاني من مرض السكر وأصيبت بغرغرينة سكر، وتدهورت صحتها خلال الآونة الأخيرة.