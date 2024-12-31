رئيس جامعة أسيوط يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

محافظات
رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط

 

 

 


هنأ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط اليوم الثلاثاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهوريةبالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أسرة الجامعة؛ بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2025 أعاده الله علينا جميعًا باليمن، والخير، والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة؛ بالتقدم، والازدهار.

 وأضاف رئيس الجامعة يسعدني أن أتقدم بالتهنئة الخالصة للأخوة الأقباط؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد يـوم الثلاثـاء الموافق السابع من شهر يناير القادم، إن شاء الله

وأكد الدكتور المنشاوي على أن المصريين؛ مسلمين، ومسيحين، نسيج واحد، وأن مصر بلد التسامح، والتعايش المشترك، وستظل الدولة الوطنية ماضية في طريقها؛ من أجل سلامة الوطن، واستقراره في وحدة وطنية، تحت رعاية القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتابع رئيس الجامعة إننا نبدأ عامًا جديدًا بكل الثقة، والرجاء؛ في مسيرة إنجاز، وعطاء لجامعة أسيوط؛ لتحقيق التقدم، والرفعة، والازدهار؛ لوطننا الحبيب، ونحن في جامعة أسيوط نسارع الزمن؛ من أجل الانتهاء من خطة تطوير منشآتها، ومستشفياتها، وخاصة مشروع مستشفى الأورام الجامعي الجديد الذي يتم إنشاؤه؛ بهدف إحداث نقلة في تقديم الخدمة الطبية المتميزة لمرضى الأورام، مشيرًا إلى أن  مستشفيات جامعة أسيوط؛ تقدم خدماتها بالمجان لقطاع عريض من المرضى، ونسبة كبيرة منهم من محدودي الدخل، والذين يعتبرون المستشفيات الجامعية؛ الملاذ الآمن لهم

  ودعا الدكتور المنشاوي؛ الله سبحانه وتعالى، أن تتحقق في العام الجديد؛ جهود التنمية التي تسير فيها مصـــر بخطـــى ناجحــة؛حتى تأخذ مكانتها التي تليق بها بين دول العالم حفظ الله مصر، وقيادتها الحكيمة، ورعى شعبها، إنه نعم المولى، ونعم النصير.

اسيوط اصالة إعادة أفق الاحتفال بعيد الميلاد أقباط الـ ألا الاحتفال أسرة اسيو الاحتفال بعيد الميلاد المجيد أسيوط اليوم ازدهار استقر استقرار أسر احم أحمد المنشاوي الأقباط أرع ئيس عبدالفتاح السيسي الان الإنابة أحد المستشفيات الجامعي المصر المصري يناير القادم يوم

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يفتتح سوق اليوم الواحد لبيع السلع بأسعار مخفضة بمدينة البداري

محافظ أسيوط ورئيس الجامعة يتفقدان المزارع والوحدات الإنتاجية التابعة لكلية الزراعة

طالب بجامعة أسيوط يفوز بإحدى جوائز مركز جامعة القاهرة في الترجمة

الشائعات وتزييف الوعى معركة الحاضر وتحديات المستقبل فى ندوة لمركز النيل للإعلام بأسيوط

مركز إعلام أسيوط ينظم ندوة تحت عنوان مخاطر الحرب النفسية ودور الشائعات فى هدم الشعوب

إصابة سيدة إثر نشوب حريق فى منزل بقرية مير فى أسيوط

مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين إثر حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل فى أسيوط

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء وحدة طب الأسرة بالشهابية بمركز أبنوب

الأكثر قراءة

شاهد ليفربول يدمر وست هام في عقر داره.. أهداف جنونية وعالمية فيديو | الدوري الإنجليزي الممتاز

موعد مباراة المصري وسيراميكا كيلوباترا بالدوري والقنوات الناقلة

‏أردوغان: سنقدم كل الدعم اللازم لتحقيق السلام الدائم والاستقرار والازدهار الاقتصادي في سوريا خلال المرحلة المقبلة

إصابة 12 مواطنًا في حادث انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة/أسيوط الصحراوي

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

تعرف على موعد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل "موضوع عائلي 3"

موعد مباراة ريال مدريد أمام فالنسيا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

شاهد ملخص مباراة وست هام × ليفربول (0-5) | الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 19