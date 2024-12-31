رئيس جامعة أسيوط يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد



هنأ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط اليوم الثلاثاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهوريةبالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أسرة الجامعة؛ بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2025 أعاده الله علينا جميعًا باليمن، والخير، والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة؛ بالتقدم، والازدهار.

وأضاف رئيس الجامعة يسعدني أن أتقدم بالتهنئة الخالصة للأخوة الأقباط؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد يـوم الثلاثـاء الموافق السابع من شهر يناير القادم، إن شاء الله

وأكد الدكتور المنشاوي على أن المصريين؛ مسلمين، ومسيحين، نسيج واحد، وأن مصر بلد التسامح، والتعايش المشترك، وستظل الدولة الوطنية ماضية في طريقها؛ من أجل سلامة الوطن، واستقراره في وحدة وطنية، تحت رعاية القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتابع رئيس الجامعة إننا نبدأ عامًا جديدًا بكل الثقة، والرجاء؛ في مسيرة إنجاز، وعطاء لجامعة أسيوط؛ لتحقيق التقدم، والرفعة، والازدهار؛ لوطننا الحبيب، ونحن في جامعة أسيوط نسارع الزمن؛ من أجل الانتهاء من خطة تطوير منشآتها، ومستشفياتها، وخاصة مشروع مستشفى الأورام الجامعي الجديد الذي يتم إنشاؤه؛ بهدف إحداث نقلة في تقديم الخدمة الطبية المتميزة لمرضى الأورام، مشيرًا إلى أن مستشفيات جامعة أسيوط؛ تقدم خدماتها بالمجان لقطاع عريض من المرضى، ونسبة كبيرة منهم من محدودي الدخل، والذين يعتبرون المستشفيات الجامعية؛ الملاذ الآمن لهم

ودعا الدكتور المنشاوي؛ الله سبحانه وتعالى، أن تتحقق في العام الجديد؛ جهود التنمية التي تسير فيها مصـــر بخطـــى ناجحــة؛حتى تأخذ مكانتها التي تليق بها بين دول العالم حفظ الله مصر، وقيادتها الحكيمة، ورعى شعبها، إنه نعم المولى، ونعم النصير.