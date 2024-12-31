محافظ المنيا: مستمرون فى تطوير منظومة النقل وتطوير المواقف وتفعيل حظر سيارات البيك أب فى نقل المواطني

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على أهمية تفعيل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، الذي يحظر استخدام سيارات ربع النقل ( البيك آب ) في نقل المواطنين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتقليل معدلات الحوادث على الطرق السريعة والصحراوية، وحفاظا على أرواح المواطنين وخاصة بين فئات العمالة غير المنتظمة.

وشدد المحافظ على إدارة المرور بضرورة الالتزام بتنفيذ القانون واتخاذ ما يلزم من إجراءات صارمة حيال المخالفين، مع توفير ميكروباصات بديلة لتقديم وسائل نقل آمنة ومريحة للمواطنين، إلى جانب زيادة أعداد سيارات الأجرة العاملة على الطرق السريعة والصحراوي الغربي والشرقي القديم.

وأوضح المحافظ أن هذا الإجراء جاء استجابة منه لمطالب عدد من المواطنين خلال لقاءاته الجماهيرية فى معظم مراكز المحافظة بتغيير سيارات البيك أب بميكروباصات نظرا للارتفاع الملحوظ في معدلات الحوادث التي أسفرت عن زيادة الوفيات والإصابات، خاصة بين العمالة الزراعية التي تستخدم هذه السيارات للتنقل.

كما أشار إلى استحداث خطوط سير جديدة لوسائل النقل، تسهل الوصول إلى الامتدادات العمرانية الجديدة بشكل مباشر، مثل مدينة المنيا الجديدة، مع دعم الخطوط الحالية بفتح باب الترخيص على مستوى جميع مراكز المحافظة، وتم إنشاء مواقف حديثة خارج الكتل السكنية بمراكز المدن، مثل ملوي ومغاغة وسمالوط والمنيا، للقضاء على المواقف العشوائية، وزيادة أسطول النقل بما يتماشى مع الكثافة السكانية المتزايدة.

أكد اللواء كدوانى على أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية المحافظة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة خدمات النقل والمرور، وضمان سلامة المواطنين خلال حركة التنقل بين جميع أنحاء المحافظة.