محافظ الدقهلية يتفقد منطقة سوق الخضار: سرعة الانتهاء من التطوير الجاري لسوق الخضراوات بشارع بورسعيد

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محافظ الدقهلية خلال
محافظ الدقهلية خلال تفقده منطقة سوق الخضار بالمنصورة

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية صباح اليوم سوق الخضروات بشارع بورسعيد بالمنصورة، وأعلن الانتهاء من أعمال إزالة السوق القديم، وأكد على سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة السوق وتحويله إلى سوق عصري، كما وجه باعادة تصميم الأكشاك القائمة بالسوق لتصبح بمقاسات موحدة وبصورة حضارية.

وتفقد محافظ الدقهلية منطقة سوق الخضار، والتقى بالمواطنين واستمع إليهم، وكلف أحمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة بتطوير ورفع كفاءة منطقة سوق الخضار بشارع بورسعيد، وتحسين الصورة البصرية للمنطقة بما يليق بالمواطنين ورفع أية مخالفات تعوق حركة الشوارع وتسبب تشويه المظهر العام للمنطقة ورفع كفاءة المنطقة بشكل عام.

كما تفقد محافظ الدقهلية عدد من شوارع مدينة المنصورة، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من حسن مستوى النظافة وعدم وجود اشغالات، والاطلاع على حالة الشارع بعد سقوط الأمطار وأعمال الكسح والشفط أولا بأول، وأكد على ضرورة الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدن والمراكز، ومنع الإشغالات ورفعها فورا في حال وجودها ومنع تكرارها.

كما شملت جولة محافظ الدقهلية عدد من شوارع شملت، شارع الجمهورية، والمشاية، وعبد السلام عارف، والجلاء، لتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة حالة النظافة، وجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى رفع الإشغالات والحفاظ على الانضباط في الشارع، والجاهزية للتصدي لسقوط الأمطار ومنع تجمعات المياه.

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