سعر الدولار اليوم 31 ديسمبر 2024.. استقرار ملحوظ في بداية التعاملات

شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 31 ديسمبر 2024، ثباتًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة مع منتصف تعاملات الأسبوع في سوق الصرف،وفي السطور التالية نستعرض أخر تطورات سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم ومع تزايد التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.

كم تتأثر أسعار الصرف بشكل كبير في جميع دول العالم، مما ينعكس على أسعار السلع والخدمات، وقوة الشراء للمواطنين.



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.82 جنيه للشراء.

50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.82 جنيه للشراء.

50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.82 جنيه للشراء.

50.92 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.82 جنيه للشراء.

50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.82 جنيه للشراء.

50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك اليوم



البنك الأهلي: 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري: 50.81 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار



ويتأثر سعر الدولار بعدد من الأحداث العالمية منها الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية العالمية بشكل كبير على أسعار الصرف، مثل الحروب، والأزمات الاقتصادية، وتغيرات أسعار النفط.

وتتأثر أسعار الصرف للدولار بالسياسات النقدية التي تتبعها البنوك المركزية بالولايات المتحدة، مثل رفع أو خفض أسعار الفائدة، كما يتأثر سعر الدولار بالعرض والطلب عليه في السوق، حيث يزداد الطلب على الدولار عند استيراد السلع والخدمات، بينما يزداد العرض عند تصدير السلع.