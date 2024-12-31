سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 مقابل الجنيه المصري

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

حقق سعر الريال السعودي اليوم  اللثلاثاء 31 ديسمبر 2024 استقرارًا ملحوظًا بعد  تراجعه في تعاملات الخميس الماضي، حيث تزايدت معدلات البحث عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في الآونة الأخيرة، ومع اقتراب موسم عمرة رجب، تليه عمرة شعبان ورمضان، ما يعكس أهمية العملة السعودية لدى المواطنين المصريين الراغبين في أداء مناسك العمرة والحج وننشر سعر الريال السعودي اليوم  الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري
 

واستقر سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 31 ديسمبر 2024 بعد أن شهد انخفاضًا طفيفًا في الأيام السابقة، حيث سجّل:

في البنك الأهلي المصري:

سعر الشراء: 13.50 جنيه
سعر البيع: 13.56 جنيه
في بنك مصر:

سعر الشراء: 13.50 جنيه
سعر البيع: 13.56 جنيه
في بنك الإسكندرية:

سعر الشراء: 13.52 جنيه
سعر البيع: 13.58 جنيه
في البنك التجاري الدولي (CIB):

سعر الشراء: 13.53 جنيه
سعر البيع: 13.57 جنيه
في بنك القاهرة:

سعر الشراء: 13.50 جنيه
سعر البيع: 13.57 جنيه
في بنك قناة السويس:

سعر الشراء: 13.49 جنيه
سعر البيع: 13.58 جنيه
في بنك البركة:

سعر الشراء: 13.46 جنيه
سعر البيع: 13.56 جنيه
في بنك سايب:

سعر الشراء: 13.33 جنيه
سعر البيع: 13.56 جنيه

 

 

سعر الدولار في البنوك اليوم


البنك الأهلي: 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع.
البنك المركزي المصري: 50.81 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع.
بنك فيصل الإسلامي: 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع.
المصرف المتحد: 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB): 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع.

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