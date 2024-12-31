أحمد ياسر يكتب: "سوريا" بين الحُلم الكردي وطموحات تركيا

تركيا تقف على أعتاب تحقيق أكبر قدر من المكاسب في دوافعها الاستراتيجية الخاصة المتمثلة في السيطرة على شمال شرق سوريا الذي يهيمن عليه الأكراد على طول الحدود الجنوبية لتركيا، في حين يبدو صراع محتمل على السلطة وشيكًا بين الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا وهيئة تحرير الشام في مواجهة قوات سوريا الديمقراطية التي يهيمن عليها أكراد، يستعد كلاهما لمستقبل غير مؤكد للتنازلات والتسويات القيادية السياسية.

الأكراد السوريون وتطلعاتهم

يشكل الأكراد أكبر مجموعة عرقية بلا جنسية في منطقة غرب آسيا، ويقيمون إلى حد كبير في تركيا والعراق وسوريا وإيران - ويقاتلون ضد الاستيعاب والقمع من أجل الحكم الذاتي الإقليمي والحكم الديمقراطي في الدول المعنية،

في سوريا، يشكل الأكراد 10٪ من إجمالي السكان، ويقيمون بشكل أساسي في المدن الشمالية الشرقية مثل حلب وكوباني ومنبج وعفرين والجزيرة ودمشق. كان الأكراد أداة فعالة في مكافحة البصمة المتوسعة للجماعة المتطرفة داعش في منطقة بلاد الشام على خلفية الفوضى التي أحدثها الربيع العربي.

منذ عام 2015، تعاونت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، وقادت العمليات البرية التي هدمت خلافة داعش في الرقة، وقد أدى هذا الإنجاز العسكري إلى ترسيخ الأكراد كفاعل مهم في الساحة السياسية المتفرقة في سوريا وأحيا التطلعات الكردية لتحقيق إقليم لامركزي ومستقل في شمال شرق سوريا يسمى الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وهو ما يشبه حكومة إقليم كردستان العراق التي تتمتع بوضع شبه دولة في العراق.

ومع ذلك، واجه "الحلم الكردي" العديد من العوائق في ظل نظام الأسد، وعلاوة على ذلك، أدت العمليات العسكرية التركية في المناطق الكردية السورية والموقف الغامض للولايات المتحدة، الحليف الأجنبي الرئيسي، إلى تفاقم المأزق الكردي، وفي حين عرضت واشنطن مساعدة أساسية ضد داعش، فإن إحجامها عن تحدي مصالح تركيا جعل الأكراد عرضة للخطر.

طموحات تركيا في سوريا ما بعد الأسد

لقد تطورت الأهداف الاستراتيجية التركية في سوريا منذ الربيع العربي، وكان أحد الأهداف المركزية لأنقرة إحباط التطلعات الكردية لإقامة كيان كردي مستقل في سوريا على طول حدودها الجنوبية، والتي تعتبرها تهديدًا وشيكًا لأمنها القومي.

تربط تركيا قوات سوريا الديمقراطية ومكونها الرئيسي، وحدات حماية الشعب، بحزب العمال الكردستاني، وهو كيان محظور ينفذ تمردًا في تركيا منذ عام 1984، والذي صنفته أنقرة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على أنه جماعة إرهابية، وسعت حكومة أردوغان المتعاقبة في أنقرة إلى القضاء على مساحات شاسعة من شمال سوريا تسيطر عليها وحدات حماية الشعب والتي يزعم أنها "ممر إرهابي"، مما يعرض سلامة أراضي تركيا للخطر.

من ناحية أخرى، كان الدعم السياسي والعسكري الأمريكي لقوات سوريا الديمقراطية ضد داعش دائمًا مصدرًا للخلاف بالنسبة لتركيا، حليفتها في حلف شمال الأطلسي، ومع ذلك، وعلى الرغم من دعم الولايات المتحدة لقوات سوريا الديمقراطية، فقد شنت تركيا، طوال الحرب الأهلية السورية وبعد انسحاب القوات الأمريكية من سوريا في عام 2019، عدة هجمات عسكرية، مثل عمليات درع الفرات (2016)، وغصن الزيتون (2018)، ونبع السلام (2019)، في سوريا التي يهيمن عليها الأكراد.

ولتبرير عملياتها العسكرية داخل سوريا، دعت حكومة أردوغان إلى إنشاء "منطقة عازلة" أو "منطقة آمنة" بطول 30 كيلومترًا على طول الحدود السورية لإعادة تأهيل ثلاثة ملايين لاجئ سوري، وهو ما أصبح مصدرًا للعبء الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للاقتصاد التركي المنهار والليرة المتدهورة باستمرار.