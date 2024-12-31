حملة مكثفة للإدارة العامة للإنتاج الحيواني بالفيوم لتفتيش ومراجعة التراخيص

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بوابة الفجر

نفذت الإدارة العامة للإنتاج الحيواني بمحافظة الفيوم حملة تفتيشية شاملة، وقد جاءت تلك الحملة برعاية الدكتور أسامة دياب، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، وقادها المهندس أيمن نعمان، مدير عام إدارة الإنتاج الحيواني، استهدفت المرور على محلات الأعلاف، حظائر الماشية، مزارع الدواجن، مصانع الأعلاف، ومراكز تجمع الألبان. 

وتهدف الحملة إلى التأكد من استيفاء هذه المنشآت للشروط المطلوبة والتزامها بالتراخيص والتجديدات اللازمة، إلى جانب مراجعة الدفاتر والوثائق المرتبطة بالنشاط.

أبرز الأنشطة خلال الحملة:

مصانع ومزارع:

معاينة مزرعة ماشية لاستخراج ترخيص لأول مرة بقرية بني عتمان التابعة لمركز سنورس.

معاينة مزرعة أخرى بنفس المركز لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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محلات الأعلاف:

تجديد ترخيص محل أعلاف بقرية أبو جندير بمركز أطسا.

معاينة محل أعلاف آخر للحصول على ترخيص لأول مرة بقرية دفنو بمركز أطسا، وتجديد ترخيص لمحل آخر بنفس القرية مع توجيه التنبيهات اللازمة.


أنشطة متنوعة:

معاينة حظيرة ماشية بقرية دوار جبلة بمركز سنورس بهدف استخراج ترخيص لأول مرة.

إصدار ترخيص لمدشة أعلاف جديدة للمواشي بقرية خليفة بمركز أطسا.

تأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تحقيق الرقابة الصارمة على الأنشطة الزراعية والحيوانية، وضمان التزامها بالمعايير القانونية والفنية، بما يدعم التنمية المستدامة للقطاع الزراعي والحيواني بمحافظة الفيوم.

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