أوقاف الفيوم تفتتح 5 مساجد جديدة الجمعة المقبلة بعد أعمال إحلال وتجديد

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بوابة الفجر

تُعلن مديرية أوقاف الفيوم عن افتتاح خمسة مساجد جديدة يوم الجمعة المقبل، بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد.

يأتي هذا الحدث تحت رعاية كريمة من وزير الأوقاف، الدكتور أسامة السيد الأزهري، وبإشراف فضيلة الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم. ويُعد افتتاح هذه المساجد تأكيدًا على التزام الوزارة بتوفير الأجواء الملائمة للمصلين، بما يعكس روح الإسلام السمحاء ويدعم دور المساجد في نشر القيم الدينية والروحية.

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المساجد التي سيتم افتتاحها تشمل:

1. مسجد الرحمة، قرية التوفيقية - مركز سنورس.


2. مسجد إدريس عبد الواحد، عزبة أحمد طه - مركز سنورس.


3. مسجد الرحمة، قرية الاستماطي - مركز طامية.


4. مسجد الخمسين - مركز طامية.


5. مسجد الرحمن الكبير، قرية حرفوش - مركز الفيوم.

 

تأتي هذه الإنجازات ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير البنية التحتية للمساجد، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الدينية للمواطنين.

 

الدكتور أسامة السيد الأزهري الدكتور محمود الشيمي قارئ القرآن الكريم مديرية اوقاف الفيوم وكيل وزارة الاوقاف بالفيوم

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