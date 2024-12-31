موعد مباراة ريال مدريد أمام فالنسيا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

ريال مدريد يستعد لمواجهة فالنسيا في مباراة مؤجلة بالدوري الإسباني، على ملعب "ميستايا"، مساء الجمعة 3 يناير 2025.

موعد مباراة ريال مدريد أمام فالنسيا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

وتأجلت المواجهة سابقًا بين فريقي ريال مدريد وفالنسيا، بسبب العاصفة "دانا" التي ضربت إسبانيا نهاية أكتوبر الماضي، حيث تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس.

تقام المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يسعى الفريق الملكي لتعزيز موقعه في سباق الدوري، بينما يتطلع فالنسيا للهروب من قاع الترتيب، إذ يحتل المركز التاسع عشر برصيد 12 نقطة فقط.

في إطار التحضير للفترة المقبلة، أعلن نادي فالنسيا تعاقده مع المدرب الإسباني كارلوس كوربران بعقد يمتد حتى صيف 2027، قادمًا من فريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، في خطوة يأمل النادي أن تسهم في تحسين نتائجه واستعادة بريقه في الليجا.

 

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