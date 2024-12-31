تعرف على موعد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل "موضوع عائلي 3"

الفجر الفني
بوابة الفجر

تعرض غدًا الأربعاء 1 يناير الحلقة الرابعة من مسلسل "موضوع عائلي 3"، وذلك في تمام الساعة 11 مساء، حيث تطرح منصة شاهد حلقتين كل أربعاء الساعة 11 مساء بتوقيت مصر وسيتم طرح الحلقة الرابعة مع الحلقة الثالثة.


موعد عرض مسلسل "موضوع عائلي 3"

 

يتكون الجزء الثالث من مسلسل "موضوع عائلي" من 10 حلقات، يُعرض حلقتين يوم خميس من كل أسبوع، الساعة 12 صباحًا، على منصة شاهد.


أبطال وصناع مسلسل "موضوع عائلي 3"


مسلسل "موضوع عائلي" من تأليف وإخراج أحمد الجندي، ويجمع بين مجموعة من النجوم البارزين، على رأسهم ماجد الكدواني، محمد رضوان، سماء إبراهيم، طه الدسوقي، ورنا رئيس.


أحداث مسلسل "موضوع عائلي 3"

 

تتواصل أحداث الجزء الثالث من "موضوع عائلي" مع "ابراهيم" (ماجد الكدواني) بعد أن تشهد حياته مُتغيرًا هامًا، حيث يُصبح جدًا لأول مرة. وفي الوقت ذاته تتداخل علاقته بمن حوله من أفراد العائلة، وتشهد الحلقات الكثير من المُفاجآت والأحداث الشيقة التي ستجمع المُشاهدين في أجواء عائلية مُمتعة.

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