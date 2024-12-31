"بحضور المحافظ" إطلاق مبادرة مصر تستحق لإهداء مستلزمات وأجهزة طبية لمستشفى البداري





شهد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، إطلاق مبادرة حزب المصريين الأحرار مصر تستحق لإهداء مستلزمات وأجهزة طبية لمستشفى البداري المركزي والوحدات الصحية ضمن المشاركة المجتمعية وطبقًا لتوجيهات النائب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب لصالح أهالي مركز ومدينة البداري ومساندة الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة تنفيذًا لرؤية مصر 2030

وجاء ذلك بحضور محمد أبو عين عضو الهيئة العليا أمين تنظيم حزب المصريين الأحرار، وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة البداري، والدكتور محمد عبدالسلام مدير مستشفى البداري المركزي، وعدد من أعضاء وشباب الحزب بالمحافظة

وحيث سلم المحافظ أجهزة تنفس "فاركولين" وكراسي متحركة مجهزة على أعلى مستوى وأجهزة ضغط وسماعات طبية وأدوية أنسولين ومستلزمات طبية عبارة عن (خيوط طبية وكانيولا وقطن وشاش ومطهرات ومنظفات وسرنجات) المقدمة من حزب المصريين الأحرار إلى مستشفى البداري المركزي والوحدات الصحية بقرى المركز.

وأكد محافظ أسيوط على أهمية تضافر الجهود المبذولة لكافة الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والوقوف جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق داعيًا كافة الأحزاب والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص للمشاركة في العمل العام مشيدًا بدور حزب المصريين الأحرار في أسيوط ومشاركته مجتمعيًا في العديد من المبادرات والقطاعات والتي من بينها مبادرة "مصر تستحق" لإهداء الأجهزة والمستلزمات الطبية المختلفة للقطاع الصحي بمركز البداري وهو ما يساهم الارتقاء بمستوى الخدمات المختلفة للمواطنين.

وأضاف محمد أبو عين أمين تنظيم حزب المصريين الأحرار بأسيوط أن هذه المبادرة تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للحزب طبقًا لتوجيهات النائب عصام خليل رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ وإشراف الدكتورة هبه واصل الأمين العام للحزب مشيرًا إلى تعميم هذه المبادرة على بعض مراكز المحافظة لدعم مؤسسات الدولة والوقوف بجانب القيادة السياسية وفقًا للخطة الموضوعة موضحًا أن الحزب يحرص على المشاركة المجتمعي وتلبية احتياجات المواطنين وتقديم كل ما يساهم في خدمة المجتمع وتطوير القطاعات الخدمية المختلفة في المحافظة.