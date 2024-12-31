بسبب موجة الطقس السيء رئيس أزهر مطروح يشدد على الإلتزام بإجراءات الأمن والسلامة

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رئيس منطقة أزهر مطروح
رئيس منطقة أزهر مطروح

 

وجه فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الثلاثاء، رؤساء لجان الامتحانات بضرورة اتباع إجراءات الأمن والسلامة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية بسبب موجة الطقس السيء التي تشهدها المحافظة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية، اليوم الثلاثاء، لمتابعة سير العملية الامتحانية بمعهدي( فتيات- بنين)عمر بن عبد العزيز، حيث أكد على ضرورة توعية الطلاب قبل بدء الامتحان بكيفية التعامل مع الأمطار الغزيرة وتجنب المخاطر.

ويؤدي اليوم طلاب الصف الأول الثانوي الأدبي الامتحان في مادتي البلاغة والمنطق القديم، بينما يؤدي طلاب القسم العلمي الامتحان في مادتي البلاغة والهندسة.

كما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الأدبي الامتحان في مادتي الحديث والفلسفة والمنطق، والقسم العلمي في مادتي الحديث والصرف.

الاجراءات الاحترازية اجراءات الامن الامطار الغزيرة البلاغة والمنطق رؤساء لجان الامتحانات طلاب القسم العلمي

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