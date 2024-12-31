تعليم الفيوم يقتنص المركز الثالث بمسابقة "نجوم المكتبة" على مستوى الجمهورية

شاركت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم في مسابقة "نجوم المكتبة في القراءة"، التي نظمتها الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع الإدارة العامة للمكتبات.

وحققت الطالبة هيا محمد علي، من مدرسة عائشة حسانين الثانوية للبنات التابعة لإدارة شرق الفيوم التعليمية، إنجازًا متميزًا بحصولها على المركز الثالث على مستوى الجمهورية.

وأعرب الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، عن فخره بهذا الإنجاز، موجّهًا رسالة شكر وتقدير للطالبة الفائزة وفريق العمل المشرف عليها، الذي ساهم بجهوده المخلصة في تحقيق هذا النجاح، كما أشاد بدور هشام أبو عوف، مدير عام إدارة الشؤون التنفيذية بالمديرية، وتوجيه عام المكتبات، وإدارة شرق الفيوم التعليمية، في تقديم الدعم اللازم للطالبة.

وأوضح قبيصي أن هذا الإنجاز يأتي في إطار اهتمام الوزارة بتعزيز ثقافة القراءة وتنمية مهارات الطلاب في البحث والإبداع، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم.

هذا الإنجاز يعكس الجهود المبذولة من قبل الطلاب والمعلمين والإدارات التعليمية لدعم الأنشطة الطلابية التي تسهم في بناء جيل واعٍ ومثقف.