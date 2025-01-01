مجلس الدولة يلزم محافظة البحيرة بدفع 494 ألف جنيه لمصلحة الضرائب

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلى إلزام محافظة البحيرة «مشروع مصنع تعبئة الغاز السائل بكفر الدوار» بأداء مبلغ مقداره 494 ألف و638 جنيهًا إلى مصلحة الضرائب المصرية، قيمة فروق الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المستحقة عن الأعوام محل النزاع، مضافًا إليه الضريبة المستحقة علي حصة صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة من الفائض الذي حققه المشروع خلال عامي 2017، 2018.

الضريبة المستحقة على المشروع

ذكرت الجمعية في فتواها، أن الضريبة المستحقة على مشروع مصنع تعبئة الغاز السائل بكفر الدوار التابع لحساب الخدمات والتنمية المحلية بمحافظة البحيرة وفقًا لتقديرها عن عام 2017 مبلغ مقداره (419200) جنيهًا، وعن عام 2018 مبلغ مقداره (1664300) جنيهًا وعن عام 2020 مبلغ مقداره ( 3141135) جنيهًا.

الضريبة علي الأشخاص الاعتبارية

وأن المشروع قام بسداد كامل الضريبة علي الأشخاص الاعتبارية المستحقة عليه عن عامي 2017 و2018، وقام بسداد مبلغ (2646497) جنيهًا من مبلغ الضريبة المستحق عليه عن عام 2020، ومن ثم يُستحق على المشروع مبلغ (494638) جنيهًا قيمة فرق الضريبة.