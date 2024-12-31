محافظ الفيوم: مساعدات مالية ومعاشات لدعم الفئات الأولى بالرعاية

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم الثلاثاء، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بحضور عدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي القطاعات المختلفة بالمحافظة.

شارك في اللقاء الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، وكامل غطاس، سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر، السكرتير العام المساعد، إلى جانب عدد من وكلاء الوزارات، ورؤساء الهيئات والجمعيات الأهلية، وممثلي الجهات المعنية، وذلك لبحث شكاوى المواطنين ووضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة.



وخلال اللقاء، وجه المحافظ وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بدراسة أوضاع عدد من الأسر الأكثر احتياجًا وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير المساعدات المالية والعينية لهم بشكل عاجل. كما أشار إلى ضرورة دراسة إمكانية إدراج بعض الحالات ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية لتوفير مشروعات تنموية صغيرة تسهم في تحسين مستوى معيشتهم.



وفي مجال الصحة، وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بتوفير العلاج اللازم لشاب تعرض لحادث وليس لديه مصدر دخل، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات اللازمة لشاب آخر مريض أورام، مع تكليف المسؤولين بإنهاء إجراءات علاجه على نفقة الدولة.

هذا وقد استمع المحافظ لشكوى موظفي التشجير والتغذية المدرسية التابعة لمديرية الزراعة بشأن تأخر صرف مرتباتهم لعدة أشهر. ووجه وكيل وزارة الزراعة بحصر المتضررين والتواصل مع الوزارة لتوفير مستحقاتهم المالية.



كما أصدر المحافظ توجيهاته لوكيل مديرية العمل بتوفير فرص عمل مناسبة للشباب والفتيات بالقطاع الخاص، بما يتوافق مع مؤهلاتهم وظروفهم المعيشية. وفي الوقت نفسه، وجه رئيس مركز ومدينة الفيوم بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص عدد من الأكشاك للأسر الأولى بالرعاية، كجزء من خطة المحافظة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

ولم يغفل اللقاء الجانب التعليمي، حيث كلف المحافظ مسؤولي التربية والتعليم بتوفير مكان بمدرسة الفصل الواحد لطفلة مريضة أورام تتلقى العلاج، لضمان استمرارها في التعليم في ظل ظروفها الصحية الصعبة.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص محافظ الفيوم على تعزيز الدور التنموي والاجتماعي للمحافظة، من خلال متابعة احتياجات المواطنين والعمل على حل مشاكلهم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.