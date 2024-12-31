"التعامل الآمن مع الإنترنت " ورشة عمل بين التربية والتعليم واليونيسيف بالدقهلية

شهد الدكتور أشرف العربي وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية اليوم وورشة العمل المشتركة بين التربية والتعليم وفرع منظمة اليونيسيف بعنوان ( التعامل الآمن مع الإنترنت )

تهدف ورشة العمل إلى حماية طلاب المدارس بمختلف المراحل الدراسية من مخاطر التعامل غير الصحيح مع الإنترنت

وناقش خلالها مدير مديرية التربية والتعليم الطلاب في المحتوي الذي تم تدريبهم عليه للوقوف على مدى استفادتهم من ورشة العمل وأبدي إعجابه بما لاحظه من وعي الطلاب بموضوع التدريب ودعاهم إلى مزيد من البحث والدراسة والاطلاع ووجه شكر الجميع متمنيًا لهم التوفيق

جاء تفقد العربي للورشة خلال تفقده اليوم لإدارة بلقاس التعليمية وكان في استقباله محمد عبد الرحمن مدير الادارة توجه خلالها إلى مدرسة بلقاس الثانوية بنين لتفقد ختام ورشة العمل داليا شعبان منسق يونيسيف الدقهلية

تأتي جولات وكيل التعليم بالدقهلية تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والسيد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.