إصابة 12 مواطنًا في حادث انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة/أسيوط الصحراوي

شهد طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، اليوم الثلاثاء، حادث انقلاب سيارة ميكروباص في نطاق محافظة الفيوم، مما أسفر عن إصابة 12 مواطنًا بجروح متنوعة.

كانت البداية بتلقي شرطة النجدة بمحافظة الفيوم بلاغًا عن وقوع الحادث، وسارعت الأجهزة الأمنية وقوات الإسعاف إلى موقع الحادث. وبالفحص، تبين انقلاب سيارة ميكروباص، ما أدى إلى إصابة الركاب.

تم نقل المصابين على الفور إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم، بينما قامت الجهات المعنية بتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة، التي تولت التحقيق لكشف ملابسات الحادث.

وتشهد الطرق الصحراوية، خاصة في هذا الوقت من العام، زيادة في معدلات الحوادث، مما يدعو إلى ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والتأكد من صيانة المركبات قبل التحرك.