تفاصيل زيارة وكيل تعليم أسيوط المفاجئة لمدارس مركز الغنايم

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جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية

قام محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط اليوم الثلاثاء بزيارة مفاجئة لعدد من المدارس التابعة لإدارة الغنايم التعليمية لمتابعة المنظومة التعليمية بها وانتظام سير العمل للعام الدراسي الجديد والوقوف على مدى تنفيذ التعليمات والإلتزام بالقرارات المنظمة للعملية التعليمية والتي من بينها تفقد مدارس الغنايم الرسمية لغات والغنايم التجارية المشتركة، والغنايم بحري الإعدادية بنات والغنايم بحري الإبتدائية المشتركة

ورافقه خلال الزيارة محمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط 

 

وحيث تفقد وكيل الوزارة فصول الصفوف الدراسية وتابع الأداءات الصفية وكشكول الطالب والتقييمات الأسبوعية ومدى تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي مع ضرورة الإلتزام بالجداول المحددة لعقد الإمتحانات وفقًا لتعليمات الوزارة بقيادة وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف

 

 وأشار محمد ابراهيم دسوقى  إلى ضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات من المدارس ومحيطها والطرق المؤدية إليها بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.

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