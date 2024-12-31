أجواء هادئة ومنضبطة بالامتحان الالكتروني التجريبي للصف الأول الثانوي بمطروح

صرحت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح بأن الامتحان الإلكتروني التجريبي للصف الأول الثانوي تم بنجاح اليوم بعدد 7 مدرسة ثانوية بإدارات مطروح والسلوم وسيوة والعلمين والحمام

وقامت وكيل الوزارة بجولة تفقدية بمدرسة مطروح الرسمية المتميزة لغات بحضور السيد عماد مدير مركز التطوير التكنولوجي وسحر عبد الموجود مدير المدرسة وذلك للاطمئنان علي مسار الامتحان التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي من خلال أجهزة التابلت التعليمي مشيرة أن الهدف من إجراء الاختبار الالكترونى التجريبي هو تجربة منصة الامتحانات والتأكد من فاعليتها وكذلك التأكد من قدرة التجهيزات اللوجستية بمركز التطوير وقدرتها على رفع الامتحانات ووصولها إلى جميع أبنائنا الطلاب بكافة أرجاء المحافظة دون وجود مشكلات تقنية.

وأوضحت أنها تابعت مسار الامتحان الإلكتروني بالإدارات التعليمية الاخري لحظة بلحظة من خلال التواصل الفوري مع مديري الإدارات ومدير مركز التطوير حيث اطمأنت على انتظام الطلاب وتوافر أجواء هادئة ومنضبطة خلال الامتحان التجريبي مضيفة أن أعضاء مركز التطوير التكنولوجي متواجدون على مدار وقت الامتحان لتقديم كافة سبل الدعم الفني والتقني لجميع الطلاب لاجتياز الامتحان الإلكتروني التجريبي بنجاح.

وقدمت نادية فتحي الشكر لرجال مركز التطوير التكنولوجي تقديرا للجهد المتميز الذي تم بذله خلال المرحلة الماضية كذلك مساهمتهم الإيجابية في نجاح الاختبار التجريبي والذي جاء وفقا لتكليفات السيد وزير التربية والتعليم الأستاذ محمد عبداللطيف بهدف قياس كفاءة الشبكات للوصول إلى أفضل كفاءة للسيرفرات وذلك لضمان تقديم أفضل خدمة قبل امتحان الفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقه يوم السبت الحادي عشر من شهر يناير المقبل وكذلك يعد تجربة عملية تجريبية لكافة شبكات وسيرفرات المدارس المتعلقة بخدمة التابلت التعليمي لقياس قدراتها الفنية والرصد الدقيق لاي مشكلات مع الشبكات.