كل ما تريد معرفته عن مباراة الكويت ضد البحرين في نصف نهائي كأس الخليج



ينتظر عشاق كرة القدم العربية حول العالم، المباراة القوية التي ستجمع بين منتخبي الكويت والبحرين، في اللقاء الذي سيجمع بين المنتخبين ضمن منافسات نصف نهائي كأس الخليج 26 المقام على الأراضي الكويتية.

موعد مباراة الكويت ضد البحرين

يلتقي منتخب الكويت مع نظيره البحريني، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2024 على ملعب "جابر الأحمد الدولي"، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الخليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا الربع بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الكويت المتوقع أمام البحرين

حراسة المرمي: خالد الرشيدي

خط الدفاع: مشاري الغنام، خالد إبراهيم، حمد علي الحربي، فهد الهاجري

خط الوسط: سلطان العنزي، أحمد الظفيري، محمد دحام، معاذ العنزي، يوسف ماجد

المهاجم: يوسف ناصر



تشكيل البحرين المتوقع أمام الكويت

حراسة المرمي: إبراهيم لطف الله

خط الوسط: حمد الشمسان، أمين بن عدي، وليد الحيام، عبد الله الخلاصي

خط الوسط: علي مدن، كميل الأسود، سيد ضياء، مهدي الحميدان

خط الهجوم: محمد مرهون، مهدي عبد الجبار

وتنقل مباراة البحرين ضد الكويت عبر العديد من القنوات العربية الرياضية، أبرزها أبو ظبي الرياضية والبحرين والشارقة والكأس القطرية ودبي الإماراتية والكويت الرياضية كذلك.