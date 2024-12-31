تشكيل منتخب عُمان أمام السعودية في نصف نهائي كأس الخليج

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


اختار رشيد جابر المدير الفني المنتخب العُماني، تشكيل منتخب بلاده الذي سيخوض مواجهة القمة أمام الأخضر السعودي، في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين ضمن منافسات نصف نهائي كأس الخليج 26.

موعد مباراة عُمان ضد السعودية

يلتقي المنتخب العماني مع نظيره الأخضر السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2024 على ملعب "جابر المبارك"، في نصف نهائي بطولة خليجي 26، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل عُمان المتوقع أمام السعودية

حراسة المرمي: إبراهيم المخيني

خط الدفاع: أمجد الحارثي – الخميسي – خالد البريكي  – البوسعيدي

خط الوسط: حارب السعدي – العلوي – المنذر العلوي

خط الهجوم: عبد الرحمن المشيفري – اليحمدي – الصبحي

وتنقل مباراة السعودية ضد عُمان عبر العديد من القنوات العربية الرياضية، أبرزها أبو ظبي الرياضية والبحرين والشارقة والكأس القطرية ودبي الإماراتية والكويت الرياضية كذلك.
 

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